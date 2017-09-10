Ребенка, сбитого камнепадом в Красной Поляне в Сочи, обнаружили мертвым

СОЧИ, 10 сен — РИА Новости. Спасатели транспортировали и передали сотрудникам полиции тело ребенка, сбитого камнепадом на старой дороге в Красной Поляне в Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

"Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили тело погибшего ребенка, упавшего в обрыв в результате камнепада на старой Краснополянской дороге. Спасатели на носилках, с использованием альпснаряжения, подняли тело ребенка из обрыва и передали сотрудникам полиции", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время прогулки по старой Краснополянской дороге в результате камнепада был сбит в обрыв ребенок. Сообщение об инциденте поступило спасателям в 12.20 мск. На месте происшествия работали спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России.