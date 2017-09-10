В Сочи на старой дороге в Красной Поляне камнепад сбил ребенка в обрыв

СОЧИ, 10 сен — РИА Новости. Во время прогулки по старой Краснополянской дороге в результате камнепада в обрыв сбит ребенок, в настоящее время спасатели ведут его поиски, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

В воскресенье в 12.20 от оперативного дежурного службы "01" в ЮРПСО поступило сообщение, что в Красной Поляне от камнепада пострадал ребенок.

"Во время прогулки по старой Краснополянской дороге в результате камнепада был сбит в обрыв ребенок. В данный момент на месте работают спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России с целью обнаружения пострадавшего, оказания ему помощи и эвакуации", — сообщает пресс-служба ведомства.