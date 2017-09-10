Сенцова перевели из якутской колонии в СИЗО Иркутска, сообщили в СПЧ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова перевели из колонии Якутска в СИЗО, которое находится в Иркутске, жалоб от него не поступало, сообщил РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

"Посмотрел я материалы иркутского ОНК. Там информации о проблемах нет, но если будут — будем реагировать. Перевели (Сенцова), но проблем никаких нет. Он вроде как довольный. Если будет информация о проблемах, и они к нам обратятся, то будем реагировать", — сказал Евгений Бобров.

Комментарии ФСИН относительно этой информации пока не поступали.