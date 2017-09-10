Против якутской газеты завели дело за конкурс-тотализатор про нового мэра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 сен — РИА Новости. Прокуратура Республики Саха (Якутия) возбудила дела об административных нарушениях в отношении газеты "Якутск вечерний", которая объявила конкурс-тотализатор "30000 рублей за мэра", предлагая читателям угадать, кто станет главой Якутска.

Объявление появилось в печатной версии газеты и на ее сайте 8 сентября. Как сообщает прокуратура, СМИ объявило, что принимает прогнозы о результатах выборов с утра пятницы до 20.00 часов по местному времени воскресенья, когда в городе закроются избирательные участки. Победителю издание обещает 30 тысяч рублей. Тем самым, сообщает прокуратура, журналисты нарушили запрет на проведение в период избирательной кампании лотерей и других основанных на риске игр, связанных с выборами и референдумом.

"Прокуратура города Якутска возбудила в отношении АНО "Редакционная группа "Якутск Вечерний" и главного редактора газеты "Якутск вечерний" производство по делам об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.49 КоАП РФ", — сообщает ведомство.

На кресло главы Якутска претендуют действующий мэр города — Айсен Николаев (кандидат от "Единой России"), кандидат от ЛДПР, депутат Госсобрания Республики Саха (Якутия) Гаврил Парахин, кандидат от КПРФ Радий Васильев и Денис Васильев от "Справедливой России". По данным Якутской городской территориальной избирательной комиссии, на 15. 00 (09. 00 мск) в городе проголосовали 22,99% избирателей.