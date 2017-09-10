На Алтае в селе пять человек пострадали в результате взрыва газа

БАРНАУЛ, 10 сен — РИА Новости. Пять человек пострадали в результате возгорания газовоздушной смеси в одной из квартир двухэтажного многоквартирного жилого дома в селе Луговое Каменского район, сообщает в воскресенье СК РФ по Алтайскому краю.
"Предварительно установлено, что хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже в то время, когда присутствующие в помещении самостоятельно пытались произвести ремонт газового баллона", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.