В Бурятии на одном из избирательных участков попытались украсть кабель

УЛАН-УДЭ, 10 сен — РИА Новости. Попытка кражи оптоволоконного кабеля была зарегистрирована на избирательном участке в поселке Троицкий Кабанского района Бурятии, сообщил в воскресенье РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.
"В 07.45 (02.45 мск) в Троицком была попытка украсть оптоволокно, мы сообщили в "Ростелеком", в 08.30 связь была уже восстановлена", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на открытие и работу избирательного участка это происшествие не повлияло.
По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 705 тысяч 763 избирателей, голосование пройдет на 839 избирательных участках.
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