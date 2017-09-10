В Бурятии на одном из избирательных участков попытались украсть кабель

Единый день голосования в России (7)

УЛАН-УДЭ, 10 сен — РИА Новости. Попытка кражи оптоволоконного кабеля была зарегистрирована на избирательном участке в поселке Троицкий Кабанского района Бурятии, сообщил в воскресенье РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.

"В 07.45 (02.45 мск) в Троицком была попытка украсть оптоволокно, мы сообщили в "Ростелеком", в 08.30 связь была уже восстановлена", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на открытие и работу избирательного участка это происшествие не повлияло.

По уточненным данным избиркома, в республике зарегистрировано 705 тысяч 763 избирателей, голосование пройдет на 839 избирательных участках.

Подробнее о едином дне голосования читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>