В Свердловской области возбудили дело после гибели восьми человек в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту ДТП под Екатеринбургом, в результате которого погибли восемь человек, сообщает в воскресенье ГУ МВД по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, 9 сентября под Екатеринбургом, на 24-м километре Полевского тракта около поселка Горный Щит у длинномера Renault с полуприцепом, загруженным щебнем, лопнуло колесо. Большегруз вынесло на встречную полосу, где он врезался в УАЗ, а опрокинувшимся прицепом придавил вторую машину той же модели. В результате погибли восемь сотрудников компании "Газмонтаж", находившихся в УАЗах. Еще четыре человека пострадали.

"По факту ДТП, в котором погибло восемь человек, ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Создана следственная бригада из наиболее подготовленных сотрудников специализированного отдела по расследованию ДТП", — уточняет управление.