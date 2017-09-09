Семьи погибших и пострадавшие в ДТП под Екатеринбургом получат матпомощь

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Погибшие и пострадавшие в ДТП с грузовиком и двумя автомобилями "УАЗ" под Екатеринбургом люди были сотрудниками компании "Газмонтаж", семьи погибших и пострадавшие получат материальную помощь, сообщила пресс-служба группы компаний "Газэкс".

Как сообщалось ранее, под Екатеринбургом в субботу столкнулись грузовик и два легковых автомобиля, в результате чего восемь человек погибли.

По информации департамента информационной политики Свердловской области, трагедия случилась на 24-м километре Полевского тракта у поселка Горный Щит. В сообщении ведомства говорится об оторвавшемся колесе самосвала, опрокинувшегося на два "УАЗа".

"В одном автомобиле находилось шесть работников строительно-монтажного предприятия, в другом автомобиле – еще пять. Восемь человек погибли на месте. Еще трое сотрудников "Газмонтажа" пострадали, двое из них госпитализированы. Семьям погибших сотрудников, а также пострадавшим в тяжелой аварии будет оказана материальная помощь", — говорится в сообщении.