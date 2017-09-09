В центре Москвы избили экс-участника "Фабрики звезд"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Бывшего солиста поп-группы "Челси", выпускника телешоу "Фабрика звезд" Романа Архипова избили в центре Москвы в ночь на 9 сентября. Об этом певец сообщил в Instagram.

"В ночь c 8-го на 9-е сентября на мосту от Храма Христа Спасителя на меня было осуществлено нападение четырьмя неизвестными, сильно выпившими", — написал Архипов, сопроводив пост фотографией с последствиями нападения.

Публикация от ROMAN Arkhipov (Роман Архипов) (@romanarkhipov) Сен 8 2017 в 6:50 PDT

По словам певца, на него и его двоих друзей напали "без единой на то причины". Архипов добавил, что сотрудники полиции прибыли через 15 минут после нападения, но найти злоумышленников им так и не удалось. Архипов предостерег москвичей, посоветовав им быть "осторожными и бдительными". Он также отметил, что один из нападавших был вооружен ножом.

Роман Архипов участвовал в телепроекте "Фабрика звезд 6" в 2006 году. После окончания проекта вошел в состав поп-группы "Челси". В 2011 году покинул коллектив и перебрался в США, где начал сольную карьеру под псевдонимом Трой Харли (Troy Harley).