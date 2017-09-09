Пожар в башне делового центра "Москва-Сити" потушен

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пожар в строящемся небоскребе Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити" потушен, передает корреспондент РИА Новости.
У меня тут #МоскваСити #горит. pic.twitter.com/GpW5DBiZ7R— ю⃝л⃝и⃝я⃝ (@Zvezda_Julia) 9 сентября 2017 г.
По предварительным данным, горели два газовых баллона. В настоящее время пожарные проливают место возгорания.
Движение в районе возводящегося небоскреба по-прежнему ограничено. На месте находятся порядка 10 машин спецтехники, полиции, ГИБДД.