В "Москва-Сити" загорелся строящийся небоскреб

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пожар произошел в районе возводящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости.
У меня тут #МоскваСити #горит. pic.twitter.com/GpW5DBiZ7R— ю⃝л⃝и⃝я⃝ (@Zvezda_Julia) 9 сентября 2017 г.
От конструкции поднимаются клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные расчеты, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.
Пожар на строке в Москва Сити, такие дела pic.twitter.com/xmQF5asE8U— Сухов (@K_Suhow) 9 сентября 2017 г.