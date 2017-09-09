Опубликовано видео обрушения стены кинотеатра в Балашихе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Момент обрушения стены кинотеатра в Балашихе попал на видео.

Камера запечатлела, как часть здания падает на торговые палатки ярмарки выходного дня.

Стена находящегося на реконструкции кинотеатра "Союз" обрушилась в пятницу, 8 сентября. В результате ЧП пострадали десять человек, в том числе ребенок. Они получили черепно-мозговые травмы и ушибы.

Официально причины инцидента пока не называются. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, ЧП могло произойти из-за строительных работ.