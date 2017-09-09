В Омске пьяная пациентка сломала нос врачу скорой помощи

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Буйная пациентка скорой помощи в Омске оскорбляла полицейских и сломала нос врачу; проводится проверка, сообщает в субботу Следственное управление СК РФ по региону.
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По предварительным данным СК утром, в отдел полиции из питейного заведения была доставлена находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 29-летняя женщина, которая вела себя буйно, оскорбляла сотрудников полиции.
"Через некоторое время женщина попросила вызвать ей скорую помощь, но когда врач скорой помощи стала осматривать женщину, то доставленная ударила врача в лицо, сломав нос. 44-летняя женщина-врач скорой помощи была госпитализирована", — говорится в сообщении. Выясняются все обстоятельства случившегося.