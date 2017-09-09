Число пострадавших при столкновении поезда и грузовика в ХМАО выросло до 17

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Семнадцать человек пострадали при столкновении грузовика с пассажирским поездом в Нижневартовском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в официальном штабе правительства региона.

Столкновение произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным транспортной полиции, грузовик, перевозивший песок, по касательной въехал в вагон поезда. Водитель машины в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По одной из версий, он уснул за рулем, однако, следователи не исключают, что причина случившегося может быть в неисправности тормозной системы автомобиля. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

"По состоянию на 16.30 (14.30 мск) 17 пострадавших, из них крайне тяжелых — трое", — рассказали в штабе правительства, уточнив, что четверо пострадавших — дети.

Губернатор Югры Наталья Комарова вылетела в Нижневартовск, где планирует посетить пострадавших и их родственников. Отмечается, что она уже обсудила произошедшее с мэром города Василием Тихоновым.

Как уточнили в уральском управлении МВД на транспорте, по факту инцидента процессуальное решение правоохранительными органами пока не принято.