Названы возможные причины столкновения поезда и грузовика в Югре

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (16)

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Власти Нижневартовска назвали несколько предварительных версий столкновения грузовика с поездом.

По одной из них водитель уснул за рулем, по второй — у грузовика отказали тормоза.

В результате аварии пострадали 17 человек, из которых четверо — дети.

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

Что произошло

Водитель грузового автомобиля КамАЗ выехал на железнодорожные пути и столкнулся с седьмым вагоном поезда, который следовал по маршруту Адлер — Нижневартовск. Всего в поезде ехал 261 пассажир.

"Столкновение грузового автомобиля и пассажирского поезда произошло на нерегулируемом переезде участка автодороги Мегион — Нижневартовск. Фура по касательной задела поезд", — рассказали в полиции.

Источник в экстренных службах заявил, что в результате столкновения с грузовиком сошли с рельс тележки пятого вагона поезда.

Как уточнили в МЧС, поезд состоит из 19 вагонов, большую часть которых отгонят в город Мегион.

Реакция властей

Управление на транспорте МВД по Уральскому федеральном округу начало проверку после ДТП.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила ответственным службам оказать помощь пострадавшим и другим пассажирам этого поезда. В ближайшее время она планирует вылететь на место аварии.

Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу открыло горячую линию после столкновения поезда и грузовика, говорится в сообщении пресс-службы главка.

"Специалисты помогут уточнить информацию об оперативном событии либо подскажут, в какое учреждение можно обратиться с тем или иным вопросом", — сообщили в пресс-службе.

В главке добавили, что сейчас уточняются списки пострадавших, доставленных в больницы. С ними и их родственниками работают психологи МЧС и социально-медицинских региональных служб.

Задержки поездов

В РЖД после столкновения создали оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий происшествия. На место аварии выехал старший вице-президент ОАО "РЖД" Геннадий Верховых.

Позднее в компании сообщили, что задерживаются поезда дальнего следования №101 Нижневартовск-Пенза и 107 Нижневартовск-Тюмень. Пассажиры пригородного рейса добираются на автобусах.