В Югре восстановили движение поездов после железнодорожной аварии

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (14)

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Движение поездов восстановлено после столкновения грузовика и состава в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили журналистам в МЧС РФ.

Ранее в РЖД сообщали, что их-за ЧП два поезда дальнего следования задерживаются, пассажиры пригородного рейса добираются на автобусах.

"В 13.57 09.09.2017 аварийно-восстановительные работы завершены, движение поездов восстановлено", — говорится в сообщении.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным МЧС, в поезде находился 271 пассажир. Они следовали в районный центр из Адлера. Пострадали 15 человек, из них трое — дети. Все пострадавшие находятся в больнице Нижневартовска.

В МЧС уточнили, что в ликвидации последствий ЧП участвуют 132 человека и 38 единиц техники.

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