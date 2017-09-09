РЖД зафиксировала 182 ДТП на железных дорогах с начала 2017 года

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (14)

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Компания "РЖД" зафиксировала 182 дорожно-транспортных происшествия на железных дорогах с начала 2017 года, это на 40% больше, чем в 2016 году.

Компания выражает обеспокоенность ситуацией с безопасностью на железнодорожных переездах.

Столкновение поезда и КамАЗа произошло в субботу утром на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. Источник в экстренных службах региона сообщал о 15 пострадавших, в том числе 4 детях. В региональном департаменте здравоохранения сообщили о 13 пострадавших.

"С начала 2017 года ОАО "РЖД" фиксирует рост количества ДТП на железнодорожных переездах: по состоянию на 9 сентября 2017 г. на сети железных дорог произошло 182 дорожно-транспортных происшествия, что больше на 52 случая (или 40%), чем в 2016 году (130 случаев)", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, за восемь месяцев 2017 года отмечается рост тяжести последствий при столкновениях на железнодорожных переездах, за указанный период пострадали 117 человек. В том числе, в результате данных происшествий погибли 37 человек.

Компания призывает водителей быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Для предупреждения ДТП проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.