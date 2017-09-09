В Югре рассказали о состоянии водителя грузовика, столкнувшегося с поездом

Столкновение поезда с грузовиком в Югре (14)

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. Водитель грузовика, столкнувшегося утром в субботу с пассажирским поездом в ХМАО, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в администрации Нижневартовска.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде в Нижневартовском районе. По данным МЧС, в поезде находился 271 пассажир. Они следовали в районный центр из Адлера. По информации муниципалитета, пострадали 15 человек, из них трое — дети. Все пострадавшие находятся в больнице Нижневартовска.

"Расследуется несколько версий, по одной из них водитель уснул за рулем, по второй — причина в неисправности тормозной системы автомобиля. Сам водитель находится в больнице в тяжелом состоянии", — прокомментировали в администрации города.

Как рассказали агентству в департаменте общественных и внешних связей Югры, губернатор автономного округа Наталья Комарова планирует в ближайшее время вылететь на место происшествия.

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