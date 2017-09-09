В сети появилось видео из поезда, столкнувшегося с грузовиком в Югре

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе. 9 сентября 2017

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. На YouTube появилось видео из поезда, столкнувшегося с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе.

В комментарии сказано, что авария произошла в тот момент, когда до города Нижневартовска оставалось 15 минут езды. В самом ролике видны последствия столкновения в одном из вагонов.

Как РИА Новости сообщил источник в экстренных службах региона, в результате инцидента пострадали пятнадцать человек, в том числе четверо детей. По последним данным депздрава, пострадали 13 человек.