В Югре три человека погибли при столкновении грузовика и легковой машины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен — РИА Новости. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Сургутском районе ХМАО погибли три человека, среди них ребенок, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"В результате ДТП водитель легкового автомобиля, а также двое пассажиров — женщина и ребенок — погибли на месте происшествия, еще один ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение", — рассказали в УМВД.
Уточняется, что в настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД, которые устанавливают причины и обстоятельства случившегося.