МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием "КамАЗа" на трассе в Магаданской области, где погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщает региональное УМВД.

Авария произошла вечером 8 сентября в 60 километрах от поселка Омчак Магаданской области, в труднодоступной местности.

"Водитель автомобиля "КамАЗ", не справившись с управлением, совершил опрокидывание. По предварительным данным, водитель транспортного средства и три пассажира погибли, еще один мужчина получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для эвакуации пострадавшего, которая осложнена труднодоступностью и отдаленностью местности. Отмечается, что полицейские и спасатели делают все необходимое для доставки пострадавшего в больницу и прибытия на место аварии следственно-оперативной группы.