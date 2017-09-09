МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием "КамАЗа" на трассе в Магаданской области, где погибли четыре человека, еще один пострадал, сообщает региональное УМВД.
"Водитель автомобиля "КамАЗ", не справившись с управлением, совершил опрокидывание. По предварительным данным, водитель транспортного средства и три пассажира погибли, еще один мужчина получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.
В настоящее время принимаются все необходимые меры для эвакуации пострадавшего, которая осложнена труднодоступностью и отдаленностью местности. Отмечается, что полицейские и спасатели делают все необходимое для доставки пострадавшего в больницу и прибытия на место аварии следственно-оперативной группы.