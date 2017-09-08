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Происшествия

Эксперт: прокурор, огласивший разговор Улюкаева и Сечина, поступил логично

Сюжет:
Дело Алексея Улюкаева (340)
20:1708.09.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев на заседании Замоскворецкого суда. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Прокурор, огласивший стенограмму разговора экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина, поступил логично, так как протокол следствия, который содержал эту стенограмму, является одним из основных доказательств обвинения, сообщил РИА Новости адвокат, эксперт по уголовному праву Алексей Синицын.

Игорь Сечин на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гостайны в обнародованном разговоре Сечина и Улюкаева нет

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" обнародование стенограммы его разговора с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. При этом Сечин заявил, что в диалоге были сведения, содержащие гостайну, а также выразил мнение, что процесс должен быть закрытым.

"Протокол следственного действия, в котором содержится стенограмма этого разговора, вероятно, является одним из основных доказательств обвинения. Поэтому логично, что прокурор, на которого возлагается поддержание государственного обвинения, представил в суд данное доказательство и принял участие в его исследовании", — сказал Синицын.

Он сообщил, что в соответствии с принципом гласности разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением некоторых случаев. "К таким случаям можно отнести, например, возникновение угрозы разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны. Вопрос о рассмотрении уголовного дела в открытом или закрытом судебном заседании разрешается судом при подготовке к нему и отражается постановлении о назначении судебного заседания", — добавил адвокат.

Директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение разговора с Улюкаевым
По его словам, каждая из сторон по делу получает такое постановление и вправе, в случае необходимости, его обжаловать.

Ранее прокурор огласил стенограмму записи разговора Сечина и Улюкаева. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Улюкаев получил после встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

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© Ruptly
Бойтесь данайцев, приносящих колбаски – совет Улюкаева на процессе о взятке
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
c977mx
И одна и вторая рожа ворует, всем известно, надоели уже, посадите их двух
20:35
08.09.2017
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