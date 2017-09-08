Некогда самый молодой мэр стал фигурантом уголовного дела, сообщил источник

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Бывший замгубернатора Ярославской области Юрий Бойко стал фигурантом коррупционного дела — следствие полагает, что он совершил преступление в бытность мэром Ростова, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
"Могу подтвердить, что Бойко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело связано с делом Шмелева", — рассказал собеседник.
Юрий Бойко на момент совершения преступления, в котором обвиняют Шмелева, работал мэром Ростова. На тот момент Бойко являлся самым молодым мэром России, ему было чуть больше 30 лет. В 2013 году он перешел работать в областное правительство, а в 2015 году был назначен замгубернатора.
В конце 2016 года в связи со сменой команды регионального правительства врио губернатора Дмитрием Мироновым Бойко ушел в отставку.