В Балашихе стена кинотеатра рухнула на прохожих: пять человек в больнице

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Стена реконструируемого кинотеатра "Союз" обрушилась в пятницу днем на головы прохожих: пятеро пострадавших, в том числе ребенок, были госпитализированы, погибших нет.

Обстоятельства ЧП выясняют правоохранительные органы — свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет области. Как выяснилось, жители Балашихи ранее жаловались на реконструкцию обрушившегося здания. Об этом они сообщили в соцсети "ВКонтакте".

Обрушение произошло в подмосковной Балашихе на улице Фадеева, дом 2 в 11.17 мск. Обрушилась часть стены неэксплуатируемого здания кинотеатра "Союз" площадью порядка 50 квадратных метров. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание находилось на реконструкции. По информации пресс-службы администрации городского округа кирпичная кладка упала прямо на торговые ряды.

Пострадавшие

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что в результате ЧП пострадали десять человек. Семь их них обратились за психологической помощью, трое госпитализированы. Заместитель главврача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз позже рассказал, что в больницу доставили пять человек, один из них ребенок. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести — они получили черепно-мозговые травмы и ушибы.

Ребенка, по словам Капериз, после проведения первичной хирургической обработки отправили в детскую травматологическую больницу Рошаля. "Перелом сложный, многооскольчатый, и лечить надо в условиях специализированного травматологического отделения", — сказал собеседник агентства.

Разбор завалов после обрушения спасатели завершили в 14.00, после чего на место прибыли два экскаватора и один манипулятор для проведения работ по обрушению оставшейся части стены внутрь здания. По данным МЧС на месте обрушения работают 50 человек и 18 единиц техники.

Причины

Официально причины обрушения стены пока не называются. Однако источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что ЧП могло произойти из-за строительных работ. "По предварительным данным, причиной обрушения стены по адресу: улица Фадеева, дом 2 мог стать демонтаж конструкций здания", — сказал собеседник агентства.

При этом строительные работы в здании могли вестись незаконно: Главгосстройнадзор Московской области не получал извещения о проведении строительных работ в обрушившемся кинотеатре, сообщили РИА Недвижимость в ведомстве.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Камалутдин Имамаев в свою очередь сообщил агентству, что разрешение на строительные работы в здании должны были выдать не раньше, чем через два месяца. "С утвержденным проектом они должны были сначала выходить на Главархитектуру, а только потом на градостроительный совет Московской области. И только после утверждения там получить разрешение от области. К нам в администрацию такие документы не поступали", — сказал собеседник агентства.

Теперь в обстоятельствах случившего разбираются правоохранители, которые дадут оценку действиям всех участников инцидента. Прокуратура Московской области сообщила, что организовала проверку в связи с обрушением стены здания. На месте обрушения работают следователи Главного следственного управления СК России по Московской области, которые проводят доследственную проверку по факту обрушения.

Тем временем, здание кинотеатра решено снести из-за угрозы жизни людей. "На данный момент проводятся следственные мероприятия, после их окончания на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям стены данного кинотеатра, так как они угрожают людям, будут снесены", — сообщил журналистам заместитель руководителя главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян.

Жители жаловались

Из записей жители Балашихи в соцсети "ВКонтакте" известно, что ранее они жаловались городской администрации на несоблюдение техники безопасности при проведении строительных работ по этому адресу.

В комментариях сообщества "Балашиха рулит" пользователи написали, что ранее они обращались в городскую администрацию с жалобами на опасную стройку, рядом с которой размещены торговые ряды, а также на отсутствие информационных баннеров и не соответствующие строительным нормам и правилам ограждение места работ.

"Неделю назад подхожу к инженеру, говорю: "У вас кран внутри стоит, почему ограждения нет?". Звоню в администрацию, они мне: "Мы не знаем, что там строят". Звоню в департамент: "Мы не знаем, что там строят". Не стройка, а место жертвоприношения!" – написала пользователь Ольга Попова.

Как уточнила Попова РИА Недвижимость, она обращалась в отдел архитектуры и градостроительства Балашихи 4 сентября.