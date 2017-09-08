Гостайны в обнародованном разговоре Сечина и Улюкаева нет

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В обнародованной прокуратурой стенограмме разговора экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина нет никаких намеков на гостайну, либо другую информацию, которая могла бы быть закрытой с точки зрения законодательства, рассказала РИА Новости зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Ранее Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым. Он заявил, что в диалоге были сведения, содержащие гостайну, а также выразил мнение, что процесс должен быть закрытым.

"Не совсем понятно заявление господина Сечина. Дело слушается в открытом судебном заседании. В нем нет несовершеннолетних участников, нет фактов изнасилований, нет тайны личной жизни, то есть тех условий, которые бы предполагали закрытие процесса. Были оглашены все те доказательства, которые в принципе легли в основу обвинения. Больше ничего и нет, кроме этих записанных разговоров", — сказала Меркачева.

Она отметила, что нет в данной информации и признаков гостайны. "В чем заключается гостайна в данном случае? В том, что в России есть коррупция, или в колбасе? Да, оба занимают самые высокие посты. Но они ведь не обсуждают свою непосредственную деятельность на этих должностях. К тому же режим гостайны либо есть, либо его нет. Если бы там были такие сведения, процесс закрыли бы с самого начала. Но если их нет, то какие могут быть претензии?", — добавила правозащитница.

Ранее в ходе судебного процесса против бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева была оглашена стенограмма записи его разговора с Сечиным. Из нее следует, что глава "Роснефти", хоть и с некоторой задержкой, но исполнил некое поручение министра, а также подготовил для того корзину с продуктами, в частности с колбасой, которую Сечин вручил Улюкаеву по окончании встречи в офисе нефтяной компании. Эксперты-лингвисты пришли к выводу, что оба собеседника использовали в разговоре шифр, но прекрасно понимали, о чем идет речь.

Экс-министр обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.