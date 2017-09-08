Обрушившийся кинотеатр в Балашихе реконструировали незаконно

МОСКВА, 8 сен — РИА Недвижимость. Обрушившийся кинотеатр в подмосковной Балашихе реконструировали незаконно, разрешение на строительные работы не выдавалось, сообщил РИА Недвижимость начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Камалутдин Имамаев.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в Балашихе в пятницу утром. По данным МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек. В результате ЧП пять человек были госпитализированы в городскую больницу с черепно-мозговыми травмами и ушибами. Среди них был ребенок, получивший сложный многооскольчатый перелом, его перевели в детскую травматологическую больницу Рошаля в Москве, сообщил замглавврача Балашихинской ЦРБ Александр Капериз.

По словам Имамаева, получить разрешение на строительство заказчик — ООО "Стройзаказ-К" – мог не раньше конца года.

"Разрешение на строительство им должны были выдать не раньше, чем через два месяца. С утвержденным проектом они должны были сначала выходить на Главархитектуру, а только потом на градостроительный совет Московской области. И только после утверждения там получить разрешение от области. К нам в администрацию такие документы не поступали", – сказал он.

На месте старого кинотеатра планировалось построить торгово-развлекательный центр с кинозалом, добавил Имамаев.

В комментариях сообщества в соцсети "ВКонтакте" "Балашиха рулит" пользователи написали, что ранее они обращались в городскую администрацию с жалобами на опасную стройку, рядом с которой размещены торговые ряды, а также на отсутствие информационных баннеров и не соответствующие строительным нормам и правилам ограждение места работ.

"Неделю назад подхожу к инженеру, говорю – у вас кран внутри стоит, почему ограждения нет? Звоню в администрацию, они мне: "Мы не знаем, что там строят". Звоню в департамент: "Мы не знаем, что там строят". Не стройка, а место жертвоприношения!" – написала подписчик паблика Ольга Попова.

Как уточнила Попова РИА Недвижимость, она в течение семи лет работала начальником строительного участка на космодроме "Плесецк" и обращалась в отдел архитектуры и градостроительства Балашихи 4 сентября.