Удальцов отказался от дачи показаний СК о митинге на Болотной в 2012 году

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следственный комитет вызвал оппозиционера Сергея Удальцова и допросил о причастности некоторых лиц к организации митинга на Болотной площади в 2012 году, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Сам Удальцов заявил, что от дачи показаний отказался.

"Сегодня в Следственный комитет России вызван Сергей Удальцов. Решение о его допросе было принято после пресс-конференции, на которой Удальцов сделал ряд заявлений относительно акций протеста, а также дал оценку действиям лиц, связанных с этими событиями. Он допрошен о лицах, возможно причастных к организации массовых беспорядков в Москве на Болотной площади в 2012 году", — заявила Петренко.

Сам Удальцов заявил, что от дачи показаний отказался.

"В соответствии со статьей 51 Конституции РФ я отказался давать показания. Все, что касается событий 2012 года, мной было сказано на предварительном следствии, показания я давал в суде, сейчас мне добавить нечего", — сказал оппозиционер.

Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев ранее были приговорены к 4,5 года лишения свободы.