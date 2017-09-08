Спасатели закончили разбор завалов на месте обрушения стены в Балашихе

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов после обрушения здания бывшего кинотеатра "Союз" в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС России.

Ранее замруководителя главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян сообщил журналистам, что здание кинотеатра в подмосковной Балашихе, где в пятницу произошло обрушение стены, будет снесено из-за угрозы жизни людям

"В 14.00 работы по разбору завалов завершены. В 14.25 прибыли два экскаватора и один манипулятор для проведения работ по обрушению оставшейся части стены внутрь здания", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на месте обрушения работают 50 человек и 18 единиц техники.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в пятницу в Балашихе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание находилось на реконструкции. По данным правительства Подмосковья, в результате ЧП пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Прокуратура Московской области организовала проверку.