Здание кинотеатра в Балашихе решили снести после обрушения стены

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Здание кинотеатра в подмосковной Балашихе, где в пятницу произошло обрушение стены, будет снесено из-за угрозы жизни людям, сообщил журналистам заместитель руководителя главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян.

"Сегодня было проведено заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе городского округа, на котором были рассмотрены все вопросы, в том числе вопрос, связанный с этим строением. На данный момент проводятся следственные мероприятия, после их окончания на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям стены данного кинотеатра, так как они угрожают людям, будут снесены", — сообщил Аршакян.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в пятницу в Балашихе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание находилось на реконструкции. По данным правительства Подмосковья, в результате ЧП пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Прокуратура Московской области организовала проверку.