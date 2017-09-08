Лавров прокомментировал ситуацию с арестом Серебренникова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с арестом режиссера Кирилла Серебренникова, по его словам, никакого "зажима искусства здесь нет".

"Мне эту тему, собственно говоря, даже нет нужды комментировать, на эту тему высказывался президент буквально пару дней назад. Тот факт, что господин Серебренников получал государственные деньги для того, чтобы реализовывать свои творческие замыслы, уже говорит о том, что никто никакого зажима искусства здесь не допускает", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Москве.

Он отметил, что возникли вопросы, как эти деньги были израсходованы.

"И это уже не моя компетенция, а компетенция тех, кто должен следить за этим в соответствии с законами нашей страны", — сказал Лавров.