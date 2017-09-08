Сына африканского оппозиционера задержали на границе России и Финляндии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Эритреи при попытке перейти границу России из Финляндии, сообщает пресс-служба ведомства.

"На российско-финляндском участке границы Российской Федерации задержан неизвестный гражданин африканской внешности", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гражданин при себе имел сертификат о рождении, выданный в Эритрее в 1994 году.

"В ходе опроса нарушитель довел до пограничников, что его отец является активистом местной оппозиции в Эритрее и уже длительное время находится в плену правительственных сил. В связи с возможным преследованием задержанный молодой человек около полугода назад решил покинуть свою родину и незаконным путем попал в Италию, а далее в Германию", — отмечает пресс-служба.

Пограничники установили, что из-за отказа немецких властей в предоставлении политического убежища он уехал в Финляндию, где снова обратился по этому вопросу. Несколько месяцев мужчина находился в месте содержания мигрантов в городе Турку, но потом, опасаясь выдворения в Эритрею, попытался пересечь границу России.

"Следует отметить, что на теле у задержанного имеются шрамы и ожоги", — говорится в сообщении.

Африканец взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы России), ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.