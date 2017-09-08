Удальцов не знает, зачем его вызвали на допрос

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Сергей Удальцов не знает, почему Следственный комитет вызвал его на допрос, и подчеркивает, что уже давал в суде все показания по делу о массовых беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко во вторник сообщила РИА Новости, что Удальцов вызван на допрос к следователю. Какие-либо подробности в СК не раскрыли. Удальцов 8 августа освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года. Он и Леонид Развозжаев ранее были приговорены к 4,5 года лишения свободы.

"Я сам очень удивлён. То, что интересует следствие, для меня пока загадка. Все показания по делу я дал на судебном процессе. Мое мнение не изменилось. Могу сказать только одно: видимо, властям не понравилось, в частности следствию, что выйдя из мест лишения свободы я заявил, что я буду активно продолжать политическую деятельность", — заявил Удальцов журналистам в пятницу.

При этом он заявил, что не будет давать показания против своих политических союзников.