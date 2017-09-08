Сечин о разглашении разговора с Улюкаевым: "это профессиональный кретинизм"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин раскритиковал обнародование стенограммы его разговора с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. По мнению, Сечина беседа содержала государственную тайну.

"Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать!" — заявил Сечин корреспонденту газеты "Коммерсант" , добавив, что в беседе с экс-министром "ничего такого не сказал".

Глава "Роснефти" также высказал мнение, что судебный процесс над Алексеем Улюкаевым должен проходить в закрытом режиме.

Суть дела Улюкаева

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки в два миллиона долларов.

По данным следствия, деньги предназначались за выдачу его ведомством заключения, которое позволило "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Кроме того, по версии обвинения, экс-министр обещал нефтяной компании "общее покровительство".

Во время судебных заседаний прокурор озвучил стенограмму диалога Сечина и Улюкаева, которая состоялась в офисе нефтяной компании. В начале беседы глава "Роснефти" просит приготовить чай и некую корзинку, а также интересуется у чиновника, почему тот ходит без куртки, и советует ему одеваться теплее.

"Ты прости, что мы затянули выполнение поручения. <…> Командировки… Пока туда-сюда, собрали объем. Забирай. Ну, иди — и корзиночку забери… Можешь считать, что задание выполнено", — процитировал гособвинитель содержание аудиозаписи.

Затем Сечин интересуется, скоро ли будет чай, а также просит приготовить корзину с колбасой. Позднее собеседники начинают обсуждать вопросы нефтяного рынка.

Если обвинение докажет вину Алексея Улюкаева, экс-главе МЭР грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России министром, задержанным по обвинению в коррупции.

Позиция экс-министра

В четверг уголовное дело о взятке прокомментировал и сам Алексей Улюкаев. Журналисты попросили бывшего министра прокомментировать слова Сечина, который заявил, что уверен в виновности экс-главы Минэкономразвития.

Улюкаев в ответ напомнил, что ему запрещено общаться с прессой, однако предупредил журналистов, чтобы они опасались "данайцев, приносящих колбаски".

Бывший министр отвергает предъявленные ему обвинения. В середине августа Улюкаев обвинил Игоря Сечина и ФСБ в провокации.

"ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать", — заявил он, комментируя встречу в офисе "Роснефти".

По словам бывшего главы Минэкономразвития, ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и экс-руководителя службы безопасности "Роснефти" Олега Феоктистова.