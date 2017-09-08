Следователи ведут проверку после обрушения стены в Балашихе

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Следователи Подмосковья организовали проверку в связи с обрушением стены здания кинотеатра в Балашихе, сообщает в пятницу пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

Стена бывшего кинотеатра "Союз" обрушилась в пятницу в Балашихе. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание бывшего кинотеатра находилось на реконструкции. По данным правительства Подмосковья, в результате ЧП пять человек, в том числе ребенок, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Организована и проводится доследственная проверка по факту обрушения стены здания при ведении строительных работ… В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также уточняется количество пострадавших", — говорится в сообщении.

Ранее проверку в связи с обрушением стены организовала прокуратура Московской области.