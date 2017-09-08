В Москве Toyota с женщиной и ребенком рухнула с четвертого этажа парковки

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Автомобиль Toyota с женщиной и ребенком упал с четвертого этажа парковки на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В Toyota находились двое — женщина и ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по неустановленной пока причине машина пробила ограждение и рухнула вниз с высоты четвертого этажа. ЧП произошло по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 15, строение 2.

"У женщины перелом руки, ребенок не пострадал", — добавил собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД, информация о пострадавших в настоящий момент уточняется, однако находящихся в машине людей госпитализировали до приезда сотрудников Госавтоинспекции без видимых телесных повреждений.