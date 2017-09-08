МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Четверых мужчин задержали в центре Москвы после того, как один из них бросил в забор посольства США бутылку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 7 сентября. Против одного из задержанных составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Похожий инцидент произошел в Петербурге в конце августа. Тогда неизвестные бросили из автомобиля стаканчик с краской в здание генконсульства США, испачкав фасад здания и стоявший неподалеку автомобиль.