Стена кинотеатра в Балашихе рухнула на площади около 50 "квадратов"

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Площадь обрушения стены бывшего кинотеатра "Союз" в подмосковной Балашихе составила порядка 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее источник сообщал РИА Новости о десяти пострадавших. Трое из них, в том числе ребенок, были госпитализированы.

По данным представителя главка, пострадали семь человек.

"Произошло обрушение внешней кирпичной стены размером шесть на восемь метров, 48 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обрушилась стена здания бывшего кинотеатра "Союз" по адресу: улица Фадеева, дом 2. К ликвидации последствий ЧП сейчас привлечены 13 единиц техники, всего 42 человека.