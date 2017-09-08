Источник: три человека пострадали при обрушении стены кинотеатра в Балашихе

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Три человека пострадали, по предварительным данным, при обрушении стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На улице Фадеев, 2 обрушилась часть стены неэксплуатируемого здания кинотеатра. Предварительно, пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщается на сайте ГУМЧС России по Подмосковью, сообщение об обрушении стены поступило в 11.17.

"Есть пострадавшие. Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: пять единиц техники, 16 человек", — говорится в сообщении.