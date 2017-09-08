Пьяный депутат из Якутии сбил трех пешеходов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сен — РИА Новости. Депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Николай Румянцев сбил троих человек, один из мужчин от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков, двое других пострадавших госпитализированы с травмами и ушибами, медицинское освидетельствование установило у Румянцева алкогольное опьянение, о произошедшем ДТП РИА Новости сообщили в МВД по Республике Саха (Якутия).

В пресс-службе Ил Тумэна агентству подтвердили, что участником ДТП стал народный избранник.

Авария со смертельным исходом произошла около 21.00 по местному времени 7 сентября на 23-м километре трассы Якутск — Намцы, 56-летний Румянцев управлял автомобилем Nissan Patrol.

"Следуя со стороны города Якутска в сторону села Намцы, совершил наезд на троих пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте. Один из пешеходов — 40-летний мужчина — от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Двух других мужчин 37 и 32 лет врачи госпитализировали в РБ №2 с травмами и ушибами", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Республики Саха (Якутия).

В полиции уточнили, что автомобилист в объяснительной записке указал, что вовремя не заметил пешеходов из-за отсутствия уличного освещения и дождя.

"Согласно медицинского освидетельствования, у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. На место происшествия, помимо сотрудников ГИБДД, выезжала бригада Следственного комитета по Республике Саха (Якутия)", — сообщили РИА Новости в МВД по Республике Саха (Якутия).

В пресс-службе Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) РИА Новости подтвердили, что Румянцев совершил ДТП.

"В депутатском корпусе Ил Тумэн пятого созыва 77 человек, из них постоянно работают 20. Румянцев не работает постоянно, он депутат от Намского одномандатного избирательного округа номер 27, сейчас депутаты находятся на каникулах, осенняя сессия ориентировочно пройдет в конце сентября", — сообщили агентству в пресс-службе Ил Тумэн.

Собеседница агентства уточнила, что пока депутаты не принимали решения относительного Румянцева.