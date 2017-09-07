Назначена дата рассмотрения дела экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 21 сентября рассмотрит в особом порядке уголовное дело экс-замминистра культуры России Григория Пирумова и других обвиняемых в хищениях при реставрации объектов культурного наследия, сообщил РИА Новости адвокат бывшего заместителя министра Александр Сергеев.
"Заседание назначено на 21 сентября в 11.30", — сказал адвокат, отметив, что дело будет рассмотрено в особом порядке.
Особый порядок предполагает полное признание вины обвиняемых без исследования доказательств по делу.
Все восемь фигурантов признали вину и заявили о рассмотрении их дела в особом порядке: Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, управляющий "БалтСтроя" Александр Коченов, глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев, руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтрой" Владимир Сванбек, а также директор Музея имени Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.
Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.