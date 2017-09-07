Назначена дата рассмотрения дела экс-замминистра культуры Пирумова

Полицейский автомобиль у Дорогомиловского суда города Москвы, где проходят слушания по делу бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова

Полицейский автомобиль у Дорогомиловского суда города Москвы, где проходят слушания по делу бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы 21 сентября рассмотрит в особом порядке уголовное дело экс-замминистра культуры России Григория Пирумова и других обвиняемых в хищениях при реставрации объектов культурного наследия, сообщил РИА Новости адвокат бывшего заместителя министра Александр Сергеев.

"Заседание назначено на 21 сентября в 11.30", — сказал адвокат, отметив, что дело будет рассмотрено в особом порядке.

Особый порядок предполагает полное признание вины обвиняемых без исследования доказательств по делу.

Все восемь фигурантов признали вину и заявили о рассмотрении их дела в особом порядке: Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, управляющий "БалтСтроя" Александр Коченов, глава ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев, руководитель проекта ООО "Стройкомплект" и АО "БалтСтрой" Владимир Сванбек, а также директор Музея имени Рублева Михаил Миндлин и предприниматель Андрей Кокушкин.

Ранее сообщалось, что все обвиняемые просят рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Особый порядок является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.