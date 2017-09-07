В Иркутске девушка упала с 15 этажа, возможно, из-за селфи

ИРКУТСК, 7 сен – РИА Новости. Полиция рассматривает в качестве одной из версий падения 21-летней жительницы Иркутска с 15 этажа несчастный случай: очевидцы рассказали, что девушка, стоя на карнизе, делала селфи, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что 5 сентября в Иркутске девушка упала с 15 этажа на припаркованный автомобиль и была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

"Сказать с полной очевидностью, что мотивировало девушку встать на карниз 15 этажа, пока не представляется возможным", — сообщил собеседник агентства, уточнив, что "по словам очевидцев, пострадавшая делала селфи, стоя на карнизе 15 этажа".

По его словам, вызов поступил от очевидцев из соседнего дома, которые были озадачены неадекватным поведением пострадавшей. Девушка якобы фотографировалась, рискуя упасть с огромной высоты.

Наряд полиции и психолог выехали на место происшествия, однако, когда они уже входили в подъезд, случилось падение. Пострадавшая упала на припаркованный во дворе Lexus, пробив крышу автомобиля.