"Русагро" зафиксировала случай АЧС на площадке в Белгородской области

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Группа "Русагро", один из крупнейших в РФ производителей свинины, зафиксировала случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) на одной из 24 площадок в Белгородской области, сообщает компания в четверг.

При этом результаты анализов с других площадок вируса АЧС не выявили. Все поголовье ООО "Тамбовский бекон" ("дочка" компании) застраховано, в том числе от риска заражения АЧС. Компания оценивает возможные потери в производстве и продаже свинины как незначительные.

"Группа компаний "Русагро" сообщает, что 5 сентября 2017 года на 1 из 24 площадок компании в Белгородской области был зафиксирован случай заражения вирусом АЧС. В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области компания установила карантин, приступила к ликвидации поголовья и реализации мер по недопущению дальнейшего распространения вируса", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.