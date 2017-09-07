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Происшествия

"Ивантеевский стрелок" проведет два месяца в СИЗО

Сюжет:
Стрельба в подмосковной школе (81)
16:4407.09.2017
(обновлено: 16:45 07.09.2017)
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© РИА Новости / Марк АбаевМесто стрельбы в школе в Ивантеевке. 5 сентября 2017Место стрельбы в школе в Ивантеевке. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Марк Абаев

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрел ходатайство следствия об аресте подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Адвокат "стрелка" сообщила, что ребенок сожалеет о содеянном и просит прощения у тех, кто пострадал от его действий. Тем не менее, суд инициировал арест подростка до 5 ноября.

Сотрудник правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Новые обстоятельства ЧП в Ивантеевке: о планах "стрелка" знали многие
Власти Подмосковья и администрация Ивантеевки провели расширенное совещание. По его итогам были приняты решения по организации безопасности в школах и инициированы проверки.

Во время урока информатики в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, три ученика — переломы и ушибы.

Защита "стрелка" 

Сотрудники Следственного комитета РФ у входа в здание школы №1 в Ивантеевке Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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Васильева считает необходимым возвращение ставки психологов в школы
Около полудня в четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила РИА Новости, что девятиклассника доставили в суд. Позднее адвокат подростка Виктор Запрудский заявил журналистам, что ребенок сожалеет о содеянном и публично просит прощения перед потерпевшими.

"Мы будем просить о домашнем аресте", — сказал адвокат. Он пояснил, что под домашним арестом школьник может продолжить обучение.

При этом адвокат отказался давать комментарии по сути дела "ивантеевского стрелка", сославшись на подписку о неразглашении.

Когда судья оглашала меру пресечения мальчика, она сообщила, что тот признал вину и раскаялся.

Опровержение слухов

Адвокат Запрудский также сообщил журналистам, что комментарии в соцсетях от имени задержанного подростка пишут неизвестные люди. Ранее в некоторых СМИ появлялись материалы со ссылкой на страницу подростка в социальной сети "ВКонтакте".

"Пока он находится в ИВС (изолятор временного содержания — ред.), кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарии", — сказал Запрудский.

Он сообщил, что через правоохранительные органы намерен добиться выяснения, кто это делает. "Надеюсь, следственные органы правильно оценят эти все комментарии", — добавил адвокат.

Кроме того он рассказал журналистам, что информация о конфликтах в семье не соответствует действительности.

Полицейский автомобиль у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Процесс по делу об аресте "ивантеевского стрелка" пройдет в закрытом режиме
В свою очередь исполняющая обязанности директора школы, в которой произошел инцидент, Наталья Решетова заявила, что ученики не сообщали ей о возможном нападении. Слухи об этом ранее появлялись в СМИ.

"Сигнала не было, обращений о том, что готовится что-то страшное, со стороны детей к учителям тоже не было", — сказала Решетова.

По ее словам, "мальчик не проявлял никаких признаков агрессии, он никогда не нарушал дисциплину, был спокоен". Кроме того, Решетова рассказала журналистам, что мальчик не конфликтовал с учителем.

"Это чистая случайность, конфликта не было между учениками и учителем, и тем более, конкретно между ним и данным учителем", — сказала она.

Судья Басманного суда Москвы позже заявил, что у суда нет данных о психических расстройствах "ивантеевского стрелка".

Адвокат подростка Виктор Запрудский сообщил, что родители принимают меры для возмещения ущерба от действий сына. Тем временем социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу подростка.

Жизнь подростка в сети

Страница подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, в социальной сети ВКонтакте на экране монитора
© РИА Новости
"ВКонтакте" заблокировала страницу "ивантеевского стрелка"
"Мы заблокировали его страницу по просьбе родителей, поскольку он является несовершеннолетним", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь соцсети Евгений Красников. При этом он уточнил, что заблокирована страница, которая была создана давно, еще до инцидента со стрельбой в школе.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала журналистам, что блокировка потребовала вмешательства уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и Следственного комитета.

"Чтобы заблокировать эту страницу, нам нужно было разрешение и личное обращение его законных представителей. До ночи вчерашнего дня мы его так и не получили от родителей… С помощью нашего уполномоченного по правам ребенка при президенте, при вмешательстве Следственного комитета страница была заблокирована", — сказала Мишонова.

Проверки как последствие

В связи с инцидентом в школе власти Подмосковья и администрация Ивантеевки в четверг провели расширенное совещание по вопросу организации безопасности и профилактики асоциальных явлений в образовательных учреждениях региона, по итогам которого запустили ряд проверок и поручений.

Журналисты у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В суде заявили, что "ивантеевский стрелок" психически здоров
Как сообщил замминистра образования Подмосковья Юрий Картушин, министерство начало свою проверку. В частности, по его словам, компетентная комиссия проверит действия психолога, к которому ходил мальчик.

По словам исполняющей обязанности директора школы Натальи Решетовой, мальчик посещал психолога после того, как у него начались проблемы с успеваемостью и поведением. Она сообщила, что в роли специалиста выступала студентка пятого курса психолого-педагогического вуза, которая отмечала улучшения в состоянии ребенка, хотя мальчик, по словам Решетовой, отказывался от участия в различных кружках.

Глава Ивантеевки Елена Ковалева поручила проконтролировать активность школьников в соцсетях. "Контролировать социальные сети мы также дали поручения, но мы понимаем, насколько это сложно", — отметила Ковалева.

По ее словам, в ближайшие дни в школе состоится родительское собрание, за которым последует общегородское.

Автомобиль правоохранительных органов у здания школы №1 в Ивантеевке Московской области, где подросток открыл стрельбу. 5 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
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Дома у "ивантеевского стрелка" нашли биту
По итогам совещания также было решено ужесточить требования к работающим в школе охранным компаниям. Кроме того, было отмечено, что правоохранительным органам могут разрешить досмотр школьников в экстренных ситуациях.

"Мы будем с правоохранительными органами в ближайшее время разрабатывать новый алгоритм… Мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр. Не обыск, а досмотр", — отметила омбудсмен Мишонова.

Также она сообщила, что один из пострадавших при нападении "ивантеевского стрелка" уже выписан из больницы. "Учительница пробудет (в больнице) еще около двух с половиной недель", — сказала детский омбудсмен Подмосковья.

Договор с компанией, охраняющей школу в Ивантеевке, где произошло ЧП со стрельбой, будет расторгнут, заявила журналистам глава города Елена Ковалева.

В свою очередь полиция Ивантевки начала свою проверку по факту произошедшего, по ее результатам будут даны правовые оценки действию или бездействию каждого должностного лица школы после инцидента.

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© РИА Новости
"Удали мою жизнь": что произошло в Ивантеевке и почему ученик открыл стрельбу

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