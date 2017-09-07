"Ивантеевский стрелок" проведет два месяца в СИЗО

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрел ходатайство следствия об аресте подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Адвокат "стрелка" сообщила, что ребенок сожалеет о содеянном и просит прощения у тех, кто пострадал от его действий. Тем не менее, суд инициировал арест подростка до 5 ноября.
Во время урока информатики в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, три ученика — переломы и ушибы.
Защита "стрелка"
"Мы будем просить о домашнем аресте", — сказал адвокат. Он пояснил, что под домашним арестом школьник может продолжить обучение.
При этом адвокат отказался давать комментарии по сути дела "ивантеевского стрелка", сославшись на подписку о неразглашении.
Когда судья оглашала меру пресечения мальчика, она сообщила, что тот признал вину и раскаялся.
Опровержение слухов
Адвокат Запрудский также сообщил журналистам, что комментарии в соцсетях от имени задержанного подростка пишут неизвестные люди. Ранее в некоторых СМИ появлялись материалы со ссылкой на страницу подростка в социальной сети "ВКонтакте".
"Пока он находится в ИВС (изолятор временного содержания — ред.), кто-то создал в соцсетях его страницу и от его имени делает комментарии", — сказал Запрудский.
Он сообщил, что через правоохранительные органы намерен добиться выяснения, кто это делает. "Надеюсь, следственные органы правильно оценят эти все комментарии", — добавил адвокат.
Кроме того он рассказал журналистам, что информация о конфликтах в семье не соответствует действительности.
"Сигнала не было, обращений о том, что готовится что-то страшное, со стороны детей к учителям тоже не было", — сказала Решетова.
По ее словам, "мальчик не проявлял никаких признаков агрессии, он никогда не нарушал дисциплину, был спокоен". Кроме того, Решетова рассказала журналистам, что мальчик не конфликтовал с учителем.
"Это чистая случайность, конфликта не было между учениками и учителем, и тем более, конкретно между ним и данным учителем", — сказала она.
Судья Басманного суда Москвы позже заявил, что у суда нет данных о психических расстройствах "ивантеевского стрелка".
Адвокат подростка Виктор Запрудский сообщил, что родители принимают меры для возмещения ущерба от действий сына. Тем временем социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницу подростка.
Жизнь подростка в сети
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова рассказала журналистам, что блокировка потребовала вмешательства уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ и Следственного комитета.
"Чтобы заблокировать эту страницу, нам нужно было разрешение и личное обращение его законных представителей. До ночи вчерашнего дня мы его так и не получили от родителей… С помощью нашего уполномоченного по правам ребенка при президенте, при вмешательстве Следственного комитета страница была заблокирована", — сказала Мишонова.
Проверки как последствие
В связи с инцидентом в школе власти Подмосковья и администрация Ивантеевки в четверг провели расширенное совещание по вопросу организации безопасности и профилактики асоциальных явлений в образовательных учреждениях региона, по итогам которого запустили ряд проверок и поручений.
По словам исполняющей обязанности директора школы Натальи Решетовой, мальчик посещал психолога после того, как у него начались проблемы с успеваемостью и поведением. Она сообщила, что в роли специалиста выступала студентка пятого курса психолого-педагогического вуза, которая отмечала улучшения в состоянии ребенка, хотя мальчик, по словам Решетовой, отказывался от участия в различных кружках.
Глава Ивантеевки Елена Ковалева поручила проконтролировать активность школьников в соцсетях. "Контролировать социальные сети мы также дали поручения, но мы понимаем, насколько это сложно", — отметила Ковалева.
По ее словам, в ближайшие дни в школе состоится родительское собрание, за которым последует общегородское.
"Мы будем с правоохранительными органами в ближайшее время разрабатывать новый алгоритм… Мы можем в экстренных случаях разрешить досмотр. Не обыск, а досмотр", — отметила омбудсмен Мишонова.
Также она сообщила, что один из пострадавших при нападении "ивантеевского стрелка" уже выписан из больницы. "Учительница пробудет (в больнице) еще около двух с половиной недель", — сказала детский омбудсмен Подмосковья.
Договор с компанией, охраняющей школу в Ивантеевке, где произошло ЧП со стрельбой, будет расторгнут, заявила журналистам глава города Елена Ковалева.
В свою очередь полиция Ивантевки начала свою проверку по факту произошедшего, по ее результатам будут даны правовые оценки действию или бездействию каждого должностного лица школы после инцидента.