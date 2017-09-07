На полигоне в Ленинградской области прогремел взрыв

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения при взрыве на полигоне в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Инцидент произошел около 12:30 во время плановых танковых стрельб.

"Один из снарядов отклонился от траектории после касания с землей (рикошета) и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения", — говорится в сообщении.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работает комиссия ЗВО.