В суде заявили, что "ивантеевский стрелок" психически здоров

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Подросток, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, не страдает психическими расстройствами, заявил судья Басманного суда Москвы.

"Данных о психических расстройствах не имеется", — огласил судья.

В среду девятиклассник прошел психиатрическую экспертизу.

Басманный суд санкционировал арест подростка на два месяца. Его заключили под стражу до 5 ноября. Девятиклассника вначале обвинили в хулиганстве, а затем его действия квалифицировали как покушение на убийство. "Ивантеевский стрелок" в суде признал вину и раскаялся. Как ранее сообщил его адвокат, юноша просит прощения у потерпевших.

Во время урока информатики в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. Пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, три ученика — переломы и ушибы.