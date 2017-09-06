"Ивантеевский стрелок" прошел психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ученик 9 класса, устроивший стрельбу в подмосковной школе, прошёл психиатрическую экспертизу, результаты ее пока неизвестны, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова на встрече с уполномоченным по правам ребёнка в РФ Анной Кузнецовой.

"После того, как все это случилось, в школе до поздней ночи работали все службы, представители министерств и ведомств, работал следственный комитет, шли допросы очевидцев, опрашивали детей, учителей, родителей, самого нападавшего. Вчера же он прошёл психиатрическую экспертизу, пока данные нам неизвестны", — заявила Мишонова.

По её словам, ребёнок до совершенного нападения единожды посещал психолога.

"Психолог видела ребёнка один раз, на приёме, по просьбе мамы. К сожалению, она тоже ничего не выявила, что бы ее насторожило. Мы даже сейчас не можем найти это заключение", — сказала Мишонова.