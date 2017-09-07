Суд на два месяца арестовал "ивантеевского стрелка"

Полицейский автомобиль у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка. 7 сентября 2017

Полицейский автомобиль у Басманного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте ивантеевского стрелка. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест девятиклассника, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября 2017 года", — сказала судья.

Она добавила, что школьник не страдает психическими расстройствами. На заседании подросток признал вину и раскаялся.

На уроке в одной из школ Ивантеевки девятиклассник напал на учительницу с кухонным топориком. Он ударил женщину по голове, а затем стал взрывать самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматики. В результате происшествия пострадали четыре человека.