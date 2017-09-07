У "ивантеевского стрелка" не было конфликтов с учителем, считает директор

ИВАНТЕЕВКА (Московская область), 7 сен — РИА Новости. У подростка, устроившего стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, не было конфликта с учителем, на которого он напал, заявила журналистам исполняющий обязанности директора школы Наталья Решетова.

"Это чистая случайность, конфликта не было между учениками и учителем, и тем более, конкретно между ним и данным учителем", — сказала Решетова.

Она также отметила, что "на учете он тоже не состоял".

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика – переломы и ушибы.