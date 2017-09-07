В Брянске подростку оторвало ногу, когда он пытался пролезть между вагонами

БРЯНСК, 7 сен – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства несчастного случая, в котором тринадцатилетний подросток, перелезавший между вагонами на железнодорожной станции в Брянске, лишился левой ноги, следует из сообщения Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В Брянской области организована доследственная проверка по факту травмирования подростка на железной дороге", — говорится в сообщении

По данным ведомства, инцидент произошел 6 сентября около 18.40 мск. В ходе доследственной проверки установлено, что группа подростков проникла на огороженную территорию станции Брянск – Льговский.

"Один из подростков 2004 года рождения, пренебрегая правилами личной безопасности, решил перелезть через сцепку движущихся на роспуск вагонов-цистерн, в результате чего был травмирован, получив телесные повреждения в виде травматической ампутации левой ноги", — говорится в сообщении.