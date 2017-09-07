Никандров не просил о сделке со следствием, заявил адвокат

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Первый замруководителя главка СК России по Москве генерал Денис Никандров не признавал вину в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и не просил о заключении с ним досудебного соглашения, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Мезенцев.

"Вину в получении взятки Никандров как не признавал, так и не признает, никаких ходатайств о заключении досудебных соглашений не подавал и с ним никаких соглашений не заключено", — сказал адвокат.

В понедельник в СМИ появилась информация о том, что у главы главка СК Москвы Александра Дрыманова прошли обыски, которые якобы связаны с новыми показаниями Никандрова и его желанием заключить сделку со следствием.

Помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова заявляла в понедельник, что никаких следственных действий в здании главка не проводилось, Дрыманов находился на своем рабочем месте.

Источник РИА Новости в правоохранительной системе, лично знакомый с Дрымановым, сообщил, что "ни 1 сентября, ни в понедельник" у руководителя главка СК Москвы обыск не проводился.

Никандров, глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы прошлым летом по обвинению в получении 500 тысяч евро от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой. Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину.